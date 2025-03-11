Силы ПВО уничтожили за ночь 337 БПЛА над регионами России

Вместе с этим силы ПВО уничтожили 22 беспилотника в небе над Рязанской областью, десять дронов — над Калужской областью, восемь аппаратов — над Липецкой областью, также восемь БПЛА — над Орловской областью, шесть БПЛА — над Воронежской областью и три БПЛА — над Нижегородской областью.