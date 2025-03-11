Силы ПВО уничтожили за ночь 337 БПЛА над регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что 91 БПЛА был сбит над территорией Московской области, 126 БПЛА — над территорией Курской области, 38 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Белгородской области.
Вместе с этим силы ПВО уничтожили 22 беспилотника в небе над Рязанской областью, десять дронов — над Калужской областью, восемь аппаратов — над Липецкой областью, также восемь БПЛА — над Орловской областью, шесть БПЛА — над Воронежской областью и три БПЛА — над Нижегородской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к настоящему моменту было сбито 73 вражеских беспилотника, летевших в сторону столицы.