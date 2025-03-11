В Самару направлены 11 авиарейсов из Москвы после атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во вторник в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России.