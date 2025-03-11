В Самару направлены 11 авиарейсов из Москвы после атаки БПЛА

Об этом «Ъ-Волга» сообщили в аэропорту Курумоч.
«С пассажирами работают представители авиакомпании», — уточнила собеседница издания.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены во вторник в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. По информации Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, из них 73 дрона летели на Москву. Утром во вторник упавшие обломки беспилотника повредили кровлю дома на Домодедовской улице в столице. Сообщается об одном погибшем и трех пострадавших в результате происшествия.