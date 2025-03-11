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Минобороны: шесть БПЛА уничтожили ночью в воронежском небе

В течение прошедшей ночи, с 10 на 11 марта, над территорией России было ликвидировано 337 украинских БПЛА.

Об этом в 08:22 во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства ПВО в ночь с понедельника на вторник, 10—11 марта, перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты в десяти регионах России. Было подавлено и сбито:

91 БПЛА — над Московской областью;

126 БПЛА — над Курской областью;

38 БПЛА — над Брянской областью;

25 БПЛА — над Белгородской областью;

22 БПЛА — над Рязанской областью;

10 БПЛА — над Калужской областью;

8 БПЛА — над Липецкой областью;

8 БПЛА — над Орловской областью;

6 БПЛА — над Воронежской областью;

3 БПЛА — над Нижегородской областью.

Режим опасности БПЛА к 08:30 пока сохраняется. Напомним, что угроза атаки беспилотными летательными аппаратами держится на территории нашего региона с 21:03 понедельника, 10 марта. Губернатор сообщал об одном сбитом вражеском беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших и разрушений к тому часу не было. Глава региона просит следить за сообщениями от облправительства и МЧС.