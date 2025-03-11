Минобороны: шесть БПЛА уничтожили ночью в воронежском небе

Режим опасности БПЛА к 08:30 пока сохраняется. Напомним, что угроза атаки беспилотными летательными аппаратами держится на территории нашего региона с 21:03 понедельника, 10 марта. Губернатор сообщал об одном сбитом вражеском беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших и разрушений к тому часу не было. Глава региона просит следить за сообщениями от облправительства и МЧС.