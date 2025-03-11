Минобороны: шесть БПЛА уничтожили ночью в воронежском небе

Об этом в 08:22 во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурные средства ПВО в ночь с понедельника на вторник,
91 БПЛА — над Московской областью;
126 БПЛА — над Курской областью;
38 БПЛА — над Брянской областью;
25 БПЛА — над Белгородской областью;
22 БПЛА — над Рязанской областью;
10 БПЛА — над Калужской областью;
8 БПЛА — над Липецкой областью;
8 БПЛА — над Орловской областью;
6 БПЛА — над Воронежской областью;
3 БПЛА — над Нижегородской областью.
Режим опасности БПЛА к 08:30 пока сохраняется. Напомним, что угроза атаки беспилотными летательными аппаратами держится на территории нашего региона с 21:03 понедельника, 10 марта. Губернатор сообщал об одном сбитом вражеском беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших и разрушений к тому часу не было. Глава региона просит следить за сообщениями от облправительства и МЧС.