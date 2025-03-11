Самолет Red Wings рейсом из Тель-Авива в Москву сел в Волгограде

«В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полетов воздушных судов с 04:24 мск аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорте Волгоград», — говорится в сообщении.