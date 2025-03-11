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Самолет Red Wings рейсом из Тель-Авива в Москву сел в Волгограде

Рейс прибудет в Жуковский после возобновления штатной работы аэропорта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, летевший рейсом из Тель-Авива в Москву, совершил посадку на запасном аэропорте Волгоград из-за введения временных ограничений на работу аэропорта Жуковский, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полетов воздушных судов с 04:24 мск аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорте Волгоград», — говорится в сообщении.

Рейс прибудет в Жуковский после возобновления штатной работы аэропорта.