Глеб Никитин сделал заявление после атаки БПЛА над Нижегородской областью

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией двух районов региона в ночь на 11 марта. Заявление по факту случившегося он опубликовал в своем телеграм-канале.
Напомним, в Минобороны сообщили, что над субъектами РФ удалось перехватить и уничтожить свыше 330 БПЛА. Больше всего дронов было обнаружено над Курской областью — более 120.
Над территорией Нижегородской области силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку трех БПЛА. По информации главы региона, разрушений нет.
«На данный момент последствия не зафиксированы», — написал Глеб Никитин.