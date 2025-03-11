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Глеб Никитин сделал заявление после атаки БПЛА над Нижегородской областью

Вражеские беспилотники были перехвачены российскими средствами ПВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов над территорией двух районов региона в ночь на 11 марта. Заявление по факту случившегося он опубликовал в своем телеграм-канале.

Напомним, в Минобороны сообщили, что над субъектами РФ удалось перехватить и уничтожить свыше 330 БПЛА. Больше всего дронов было обнаружено над Курской областью — более 120.

Над территорией Нижегородской области силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку трех БПЛА. По информации главы региона, разрушений нет.

«На данный момент последствия не зафиксированы», — написал Глеб Никитин.