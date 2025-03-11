Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву

Уголовное дело о теракте возбудили по факту массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

Источник: Газета.Ру

К расследованию дела привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.

В рамках расследования они установят обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве добавили, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.