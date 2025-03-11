Российские регионы подверглись крупнейшему с начала СВО удару беспилотников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти обследуют пострадавшие дома и они будут оперативно отремонтированы. До Москвы, похоже, долетел только один из дронов. Его обломки выбили несколько стекол в окнах жилого дома на Домодедовской улице. К счастью, обошлось без пострадавших, но людей эвакуировали. В области жертвой теракта стал охранник «Мираторга», вышедший на улицу понаблюдать за утренней атакой. Еще около двух десятков человек получили ранения различной степени тяжести.