Российские регионы подверглись крупнейшему с начала СВО удару беспилотников

По факту событий, произошедших в ночь на вторник, главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Предполагается, что руководство ВСУ, получив приказ от гражданских властей Украины, организовало самую крупную за время специальной военной операции террористическую атаку на Россию.
По данным Минобороны РФ, с помощью систем РЭБ и ПВО было нейтрализовано или сбито 337 беспилотников ВСУ различного типа.
Среди них БПЛА самолетного типа «Лютый», которые на этот раз несли не только мощные заряды взрывчатки, но и поражающие элементы в виде шариков из подшипников.
По информации военного ведомства, больше всего беспилотников было поражено над Курской областью и Подмосковьем — 126 и 91 соответственно. Причем атаковали они, что называется, роем, видимо рассчитывая, что у ПВО просто не хватит боеприпасов, чтобы поразить все низколетящие объекты.
«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах сбиты сотни боевых беспилотников», — написал по горячим следам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По данным властей и очевидцев, обломки БПЛА повредили дома в Раменском, Видновском, Домодедовском и других городских округах Подмосковья. В основном от них пострадали крыши и постройки во дворах частных домов, а также автомобили. На Северном шоссе в Раменском от БПЛА досталось многоэтажке — в квартирах были выбиты стекла с 19-го по 22-й этажи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти обследуют пострадавшие дома и они будут оперативно отремонтированы. До Москвы, похоже, долетел только один из дронов. Его обломки выбили несколько стекол в окнах жилого дома на Домодедовской улице. К счастью, обошлось без пострадавших, но людей эвакуировали. В области жертвой теракта стал охранник «Мираторга», вышедший на улицу понаблюдать за утренней атакой. Еще около двух десятков человек получили ранения различной степени тяжести.
Предполагается, что массовый налет стал ответом на наступление сил российской армии и Росгвардии в Курской области, в том числе с использованием трубы остановленного газопровода Уренгой—Помары—Ужгород.
Однако если войска освободили целый ряд населенных пунктов и фактически окружили крупную группировку противника, то налет в ночь на вторник в основном не дал выспаться мирным гражданам и силовикам.