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RT выяснил детали прохода бойцов ВС России в тыл ВСУ через газопровод

RT выяснил детали операции, в ходе которой бойцы ВС России прошли в тыл украинских боевиков через газопровод.

6фотографий

По данным источника RT, дерзкая операция «Поток» группировки «Север» началась 8 марта. На видео бойцы из той самой трубы поздравляют россиянок с праздником.

Российские военные прошли 15 км внутри трубопровода в Курской области и прорвались в глубокий тыл ВСУ в Судже.

Участвовали в операции военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, спецназа «Ахмат» и добровольцы штурмовой бригады «Ветераны».

По трубе, через которую они пробирались, раньше шёл транзит газа через Украину. Киев остановил его 1 января 2025 года. Три недели бойцы готовились к операции: очистили трубу от остатков газа, закачали кислород и оборудовали выходы на поверхность.

Российские бойцы застали противника врасплох, навязали бой и прорвали оборону ВСУ. В итоге освободили восемь населённых пунктов Курской области.

Ранее сообщалось, что более 800 российских военных пробрались к позициям украинских боевиков в Курской области через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.