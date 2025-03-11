Хинштейн: операция штурмовиков РФ в Судже будет вписана в историю СВО

По его словам, проведенная операция под названием «Поток» уже «успела стать легендой»: бойцы провели под землей шесть суток. «У одного из бойцов с позывным “Добрыня” рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было, человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли, как опьяненные — так не могли надышаться свежим воздухом», — написал он в своем Telegram-канале.
«Уверен, что операция “Поток” будет вписана золотыми буквами в историю СВО, о ней будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги. Пока у России есть такие защитники, она останется непобедимой! Огромная честь — пожать этим парням руку!» — добавил Хинштейн.
Он сообщил, что навестил участников операции, которые находятся под наблюдением врачей. «Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа», — рассказал врио губернатора.
Ранее ТАСС сообщил, что бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у города Суджи в глубине обороны ВСУ.
Завязав активные бои в тылу противника, российские бойцы обеспечили прорыв обороны наступающими российскими войсками с встречных направлений. Благодаря дерзкой операции бойцов сводного штурмового отряда была нарушена система управления обороной ВСУ по всей линии боевого соприкосновения с противником в Курской области, что позволило в течение нескольких дней освободить более восьми населенных пунктов.