Хинштейн: операция штурмовиков РФ в Судже будет вписана в историю СВО

По его словам, проведенная операция под названием «Поток» уже «успела стать легендой»: бойцы провели под землей шесть суток. «У одного из бойцов с позывным “Добрыня” рост 195 см! Сложно представить, как лез, но сейчас улыбается — выбора не было, человеческому разуму это просто не поддается. Рассказывают, что на поверхность вышли, как опьяненные — так не могли надышаться свежим воздухом», — написал он в своем Telegram-канале.