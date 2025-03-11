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ВС России освободили 12 населенных пунктов в Курской области

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров территории Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, бойцы поразили формирования 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

За сутки потери ВСУ составили:

  • более 270 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • 20 автомобилей;
  • две самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США;
  • орудие полевой артиллерии;
  • пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Российские военные также уничтожили 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

В конце минувшей недели командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области.

За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, 391 танк и тысячи единиц другой техники.