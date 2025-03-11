Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА на Москву

«Генерального секретаря ОБСЕ повезли на место, где эти дроны упали, где они взорвались, чтобы он, возможно, не из своих сводок, которые ему в том числе делают те, кто спонсирует киевский режим, узнавал о несуществующей реальности, а для того, чтобы он узнал о реальности той, которая есть на самом деле», — сказала Захарова на конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров» (цитата по ТАСС).
В ночь на сегодня, 11 марта, несколько российских регионов, включая Москву и область, атаковали беспилотники. По данным Минобороны, сбито 337 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, один человек погиб. Повреждено несколько жилых домов, московские аэропорты ограничивали прием и отправку рейсов. СКР квалифицировал атаку украинских беспилотников как теракт и возбудил уголовное дело.