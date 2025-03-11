Хинштейн: российские военные шесть суток шли по газопроводу под Суджей

«Ползли по трубе 14 км, под землёй провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал он в своём Telegram-канале.
Сейчас российские военные находятся под наблюдением врачей. По словам Хинштейна, героями они себя не считают.
Как рассказал Хинштейн, у одного из бойцов с позывным Добрыня рост 195 см.
Ранее RT показал эксклюзивные кадры из трубопровода.
В СМИ появилась информация, что российские военные освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл украинской армии через трубу газопровода.