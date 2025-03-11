Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: российские военные шесть суток шли по газопроводу под Суджей

Российские бойцы на протяжении шести суток ползли по газопроводу в Суджанском районе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Врио губернатора Курской области

«Ползли по трубе 14 км, под землёй провели шесть суток — не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли — дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову», — написал он в своём Telegram-канале.

Сейчас российские военные находятся под наблюдением врачей. По словам Хинштейна, героями они себя не считают.

Как рассказал Хинштейн, у одного из бойцов с позывным Добрыня рост 195 см.

Ранее RT показал эксклюзивные кадры из трубопровода.

В СМИ появилась информация, что российские военные освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл украинской армии через трубу газопровода.