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В распоряжении ТАСС оказались кадры операции по проходу ВС РФ в тыл ВСУ

КУРСК, 11 марта. /ТАСС/. Фотографии и видео операции ВС РФ по проходу в тыл ВСУ в Судже оказались в распоряжении ТАСС.

Как ранее стало известно корреспонденту ТАСС, бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны», преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у города Суджи в глубине обороны ВСУ.