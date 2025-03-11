Депутат Госдумы Максим Иванов помог семье уральца, погибшего на СВО

Боец из Екатеринбурга Семен, погибший в зоне СВО, был признан дезертиром. Его жена выяснила это, когда решила разобраться в ситуации. Так как сослуживцы рассказали ей, что Семен погиб на задании в начале ноября. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
— При попытке узнать точную судьбу своего супруга женщина обратилась на горячую линию военного ведомства. Ей сказали: «Военнослужащий в самоволке», — пишет Максим Иванов. — Женщину такой ответ не устроил. Во-первых, она доверяла рассказам сослуживцев о гибели супруга. Во-вторых, она считала своим долгом сохранить честное имя мужа.
Депутат Максим Иванов отправил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Сотрудники ведомства установили, что статус «самовольное оставление части» погибшему бойцу присвоили ошибочно. Также Иванов продолжит окончательный разбор ситуации и будет на связи с супругой погибшего.