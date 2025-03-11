Главное из брифинга Минобороны 11 марта 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль поселок Горького в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Севера» подвинулись в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие группировки «Запад» ударили по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Харьковской области.
Противник потерял до 225 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
«Южная» группировка продвинулась на новые позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 295 человек. Также противник лишился трех танков, девяти боевых бронированных машин, трех пикапов, семи орудий полевой артиллерии, трех складов боеприпасов и двух станций радиоэлектронной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили 460 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки поразили семь бригад противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 460 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР и Запорожской области
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ превысили 155 человек. Также российские бойцы уничтожили танк Leopard, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- две управляемые авиационные бомбы JDAM;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- реактивный снаряд системы залпового огня Vampire.