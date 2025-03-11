Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 11 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль поселок Горького в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» подвинулись в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Гранов, Уды, Синельниково и Нескучное Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие группировки «Запад» ударили по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Харьковской области.

Противник потерял до 225 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка продвинулась на новые позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 295 человек. Также противник лишился трех танков, девяти боевых бронированных машин, трех пикапов, семи орудий полевой артиллерии, трех складов боеприпасов и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили 460 боевиков

Подразделения «Центральной» группировки поразили семь бригад противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 460 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР и Запорожской области

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР и города Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ превысили 155 человек. Также российские бойцы уничтожили танк Leopard, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Днепра» ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Никольское, Приднепровское и Белозерка Херсонской области.

«Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы JDAM;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • реактивный снаряд системы залпового огня Vampire.