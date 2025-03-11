Беспрозванных: тело Героя России Сергея Чебнёва доставят в Калининград

6 марта награда мужа была передана Ольге Чебнёвой президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба президента сообщала, что 18 августа 2024 года Сергей Чебнёв лично возглавил контратаку штурмовой группы, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений. В ходе боя группа попала под удары миномётов и дрона-камикадзе, подполковник получил смертельные ранения.