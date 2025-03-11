В нижегородском МЧС напомнили, что делать при обнаружении беспилотника

Сотрудники ведомства просят нижегородцев ни в коем случае не приближаться к БПЛА и трогать его руками, так как это чревато негативными последствиями. Если беспилотник находится достаточно близко, нужно отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить о своей находке в экстренные службы — МВД и МЧС России.
Это позволит не только обезопасить вас от трагедии, но и других людей.
Напомним, что сегодня, 11 марта, рано утром несколько регионов России подверглись одной из самых массовых атак БПЛА с Украины. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы также отразили атаку вражеских беспилотников в Нижегородской области. Каких-либо разрушений после происшествия в регионе не выявили.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Богородском районе.