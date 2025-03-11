В нижегородском МЧС напомнили, что делать при обнаружении беспилотника

Сотрудники ведомства просят нижегородцев ни в коем случае не приближаться к БПЛА и трогать его руками, так как это чревато негативными последствиями. Если беспилотник находится достаточно близко, нужно отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить о своей находке в экстренные службы — МВД и МЧС России.