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В нижегородском МЧС напомнили, что делать при обнаружении беспилотника

В МЧС Нижегородской области напомнили населению, что делать при обнаружении беспилотника или его обломков.

Сотрудники ведомства просят нижегородцев ни в коем случае не приближаться к БПЛА и трогать его руками, так как это чревато негативными последствиями. Если беспилотник находится достаточно близко, нужно отойти на безопасное расстояние и сразу сообщить о своей находке в экстренные службы — МВД и МЧС России.

Это позволит не только обезопасить вас от трагедии, но и других людей.

Напомним, что сегодня, 11 марта, рано утром несколько регионов России подверглись одной из самых массовых атак БПЛА с Украины. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы также отразили атаку вражеских беспилотников в Нижегородской области. Каких-либо разрушений после происшествия в регионе не выявили.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Богородском районе.