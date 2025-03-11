В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

Сегодня практически все медицинские учреждения проявляют инициативу и готовы нести социальную нагрузку, помогать семьям погибших участников СВО и самим участникам специальной военной операции, сказал Трегуб, выразив уверенность, что такая инициатива найдет отклик не только в медицинских учреждениях, но и в других отраслях, например, в туристической сфере, чтобы как можно больше участников СВО и их семей могли отдыхать со скидкой.