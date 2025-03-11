В Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

Во вторник в Госсовете Крыма между госфондом «Защитники Отечества», движением «Команда возможностей» и непосредственно медицинскими организациями, которые готовы подключиться к программе лояльности, было подписано трехстороннее соглашение по вопросу поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе детей погибших участников СВО, передает корреспондент РИА Новости Крым.
«Сегодня у нас на мероприятии (на подписании соглашения в Госсовете — ред.) присутствовали представители 12 клиник, и еще четыре медицинских учреждения не смогли присутствовать, но также подписали соглашение», — сказала Рубель.
По ее словам, медицинское сообщество, представленное в частном секторе, всегда активно поддерживает инициативы, которые озвучиваются в Крыму. При этом она подчеркнула, что участники СВО, члены их семей и дети погибших в ходе спецоперации военнослужащих могут в полном объеме получить медицинскую помощь в государственных больницах.
«Та мера, которая обсуждается сегодня, и соглашение, которое подписывается, — идут в дополнение к уже существующему арсеналу наших государственных учреждений. И в случае, если будет необходимо или появится желание обратиться в частные клиники, они уже готовы подставить плечо и предоставить скидку», — сказала Рубель, уточнив, что минимальной размер скидки, на которую могут рассчитывать участники СВО и их семьи в частных клиниках — 10%.
Как пояснил РИА Новости Крым руководитель регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб, каждое медицинское учреждение определяет тот спектр медицинских услуг и тот объем льгот и скидок, которые будут предоставляться непосредственно каждому.
«Каждая из медицинских организаций сама определяет перечень услуг, которые они готовы предоставлять по заниженной цене. Ранее, еще до разработки программ лояльности для участников СВО, членов их семей и членов семей погибших участников СВО такое соглашение было подписано с медкомпаниями в Ялте, Советском районе и Симферополе», — сказал он.
Сегодня практически все медицинские учреждения проявляют инициативу и готовы нести социальную нагрузку, помогать семьям погибших участников СВО и самим участникам специальной военной операции, сказал Трегуб, выразив уверенность, что такая инициатива найдет отклик не только в медицинских учреждениях, но и в других отраслях, например, в туристической сфере, чтобы как можно больше участников СВО и их семей могли отдыхать со скидкой.
«Мы никому руки не выкручиваем, мы никого не заставляем. Это частный бизнес. И сегодня он чувствует социальную ответственность», — сказал он, добавив, что скидками на медицинские услуги у частников можно будет воспользоваться уже «сегодня-завтра».
Чтобы получить в частной клинике ту или иную медицинскую услугу со скидкой, необходимо предоставить в регистратуру типовое удостоверение, утверждённое правительством Российской Федерации как для участников СВО, так и для членов и семей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.