Губернатор Воронежской области прокомментировал крупнейшую атаку БПЛА на российские города

В Воронежской области в ночь с 10 на 11 марта было сбито шесть беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В зоне опасности наш регион оставался более 13,5 часов. В настоящее время в области действует авиационная опасность. Она была объявлена в 11.31 вторника.