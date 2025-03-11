Губернатор Воронежской области прокомментировал крупнейшую атаку БПЛА на российские города

Глава Воронежской области Александр Гусев выразил свои соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Губернатор напомним, что во время объявления угрозы атаки БПЛА необходимо соблюдать определенные меры предосторожности: не стоять возле окон, не оставаться на открытой местности: «Пример опасности таких действий — мужчина, который остановился на липецкой трассе посмотреть на беспилотник и получил ранения при его падении».
В Воронежской области в ночь с 10 на 11 марта было сбито шесть беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В зоне опасности наш регион оставался более 13,5 часов. В настоящее время в области действует авиационная опасность. Она была объявлена в 11.31 вторника.