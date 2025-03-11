Минобороны назвало причину масштабной атаки дронами ВСУ

В ночь на 11 марта сотни дронов атаковали российские регионы, из них 74 беспилотника военные уничтожили над Москвой и областью. В Подмосковье 20 человек пострадали, трое из них скончались. Кроме того, получили повреждения жилые дома, возникли пожары. Аэропорты временно ограничивали полеты воздушных судов.