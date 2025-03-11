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Военкоры: атака беспилотников показала агонию киевского режима

Ночью 11 марта была совершена самая масштабная с начала спецоперации атака украинских дронов на Россию. По данным Минобороны РФ, системы РЭБ и ПВО нейтрализовали или сбили 343 беспилотника ВСУ различного типа. Новости Mail узнали, что думают военные корреспонденты о причинах и последствиях этой атаки, а также о возможном влиянии на ход СВО.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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Военкор Андрей Руденко считает, что причиной массовой атаки стали будущие переговоры, которые противник хочет всеми силами сорвать.

Киев находится полностью под контролем Англии и некоторых европейских держав, которые не хотят, чтобы на Украине наступил мир. Им выгодна война, так как они видят, что территория Украины всецельно уходит под контроль Российской Федерации и Америки, и «пирог» будет разделен на двоих. А рвачи хотят поучаствовать в разделе, поэтому и творят вот такие вещи.

Андрей Руденко
военный корреспондент

Предпосылки таких действий можно увидеть в недавних событиях, уверен Руденко. В частности, он напоминает о ссоре Зеленского и Трампа в Овальном кабинете и нежелании украинского президента заключать сделку по редкоземельным металлам.

Атака дронов на Москву никак не могла и не может повлиять на ситуацию на линии соприкосновения, так как это больше пиар-ход. Это психологический удар, а также желание противника испортить репутацию российскому руководству. На Украине это будет тиражироваться как большая победа.

Андрей Руденко
военный корреспондент

Еще одной причиной масштабного запуска дронов в сторону России Руденко называет поражения противника на Курском направлении, где сейчас тысячами гибнут солдаты ВСУ. Эти два фактора — срыв переговоров и прикрытие неудач Украины на фронте — эксперт выделяет в качестве основных причин масштабной атаки БПЛА по территории РФ.

Военкор Евгений Лисицын считает, что сегодняшние события в очередной раз показали некомпетентность Зеленского и его злобу на российскую власть.

Это было очень предсказуемо. Повлияет ли на это на ход событий? Конечно, да. Я неоднократно говорил, что на один выстрел со стороны Украины летят сотни и тысячи российских ракет. Думаю, что ближайшие дни или ночь мы это все увидим.

Евгений Лисицын
военный корреспондент

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что атака на столицу нашей Родины — это не что иное, как агония киевского преступного руководства. ВСУ сейчас терпят поражение на линии боевого соприкосновения, и таким образом Украина пытается хоть как-то компенсировать неудачи и проигрыши на всех фронтах.

Такая террористическая деятельность Киева была действительно ожидаема. Ведь крыса, которая загнана в угол, очень опасна — она кусается. Однако сегодняшняя атака дронов никак не повлияет на ход спецоперации. Цель украинских боевиков — посеять хаос и панику среди мирных граждан и попытка дискредитировать военно-политическое руководство нашей страны. Ответ России не заставит себя долго ждать. Думаю, украинцы в ближайшее время не досчитаются складов с боеприпасами, а также инфраструктуры двойного назначения. И они об этом прекрасно знают.

Андрей Марочко
ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, эксперт, официальный представитель НМ ЛНР 2014-2019 г. подполковник ЛНР