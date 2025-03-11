Военкоры: атака беспилотников показала агонию киевского режима

Такая террористическая деятельность Киева была действительно ожидаема. Ведь крыса, которая загнана в угол, очень опасна — она кусается. Однако сегодняшняя атака дронов никак не повлияет на ход спецоперации. Цель украинских боевиков — посеять хаос и панику среди мирных граждан и попытка дискредитировать военно-политическое руководство нашей страны. Ответ России не заставит себя долго ждать. Думаю, украинцы в ближайшее время не досчитаются складов с боеприпасами, а также инфраструктуры двойного назначения. И они об этом прекрасно знают.