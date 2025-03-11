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Стармер надеется, что Россия согласится на предложение Киева о прекращении огня

Премьер Великобритании призвал активизировать усилия для обеспечения длительного мира на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава британского правительства Кир Стармер выразил надежду, что итогом переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии станет прекращение огня и поздравил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского со «значимым прорывом».

«Россия также должна согласиться на прекращение огня и конец боевых действий», — выразил надежду Стармер.

Премьер-министр Великобритании также призвал активизировать усилия для обеспечения длительного и безопасного мира и анонсировал 15 марта саммит по обсуждению ситуации на Украине.

Напомним, украинская сторона выразила готовность принять предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного прекращения огня в зоне вооруженного конфликта.

Также сообщалось, что делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии договорились о составе переговорных групп, а также немедленном старте дискуссии о достижении устойчивого мира.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США планируют передать Российской Федерации предложения о прекращении огня на территории Украины, используя несколько каналов связи.