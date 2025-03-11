Трамп: Конфликт продолжится, если Россию не удастся убедить в прекращении огня

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться. По его словам, это произойдет, если Россия не согласится на предложение о прекращении огня. Американский лидер коснулся этого вопроса, общаясь с журналистами в Белом доме.