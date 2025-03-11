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Трамп: Конфликт продолжится, если Россию не удастся убедить в прекращении огня

Президент США назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором украинский конфликт будет продолжаться. По его словам, это произойдет, если Россия не согласится на предложение о прекращении огня. Американский лидер коснулся этого вопроса, общаясь с журналистами в Белом доме.

«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, конфликт будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение текущей недели.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США планируют передать Российской Федерации предложения о прекращении огня на территории Украины, используя несколько каналов связи.

Тем временем глава британского правительства Кир Стармер выразил надежду, что итогом переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии станет прекращение огня и поздравил президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского со «значимым прорывом».