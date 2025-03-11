Зеленский согласился с предложением США о полном прекращении огня

«Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский.