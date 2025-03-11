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Зеленский согласился с предложением США о полном прекращении огня

Зеленский отказался от своих предложений прекратить огонь только на море и в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский назвал позитивным предложение США о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения и заявил, что Украина готова сделать такой шаг. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном вечером во вторник 11 марта.

«Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский.

Накануне глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал страны Европы не допустить полной остановки огня в конфликте на Украине до предоставления государству гарантии безопасности.

Зеленский также ранее отвергал идею прекращения огня без гарантий безопасности.

Каковы главные итоги переговоров Украины и США в Джидде, читайте здесь на KP.RU.