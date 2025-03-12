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Трамп: США не намерены тратить сотни миллиардов долларов на помощь Киеву

Президент США заявил о нежелании вкладывать средства в помощь Украине.
Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты не хотят «раздавать миллиарды», оказывая помощь Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме во вторник 11 марта.

«Мы также не хотим раздавать миллиарды, сотни миллиардов долларов», — сказал Трамп, отметив, что США уже вложили в помощь Киеву 350 млрд долларов.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон намерен содействовать прекращению боевых действий и гибели людей в зоне украинского конфликта, а также высказал предположение, что конфликт не начался бы, если бы он в то время находился у власти в США.

Также Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в течение текущей недели.