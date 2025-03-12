Российские военные обнаружили тела жестоко убитых мирных жителей в освобожденном от ВСУ селе Черкасское Поречное в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военнослужащих группировки войск «Север» ВС РФ.
Сообщается, что несколько тел найдены в церкви Воздвижения Креста Господня. Все убитые — пожилые люди, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в голову, а у некоторых отсутствуют конечности.
Также сообщается, что в одном из домов найден мертвым инвалид, перед смертью он был жестоко избит.
Российские военные передали информацию в следственные органы.
Накануне по факту обстрела рынка в Херсонской области завели уголовное дело.
Также сотрудники Следственного комитета России расследуют вооруженные преступления украинских боевиков 4 марта в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что вследствие применения ВФУ ствольной артиллерии погиб мужчина, еще два человека ранены.
Тем временем СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ в Курской области, в ходе которого погибли три человека.