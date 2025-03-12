Москалькова обсудила с представителем МККК возвращение курян из Сум

Омбудсмен Татьяна Москалькова провела разговор с представителем Международного комитета Красного Креста Борисом Мишелем о возвращении курян с украинской территории.
Об этом уполномоченный по правам человека в РФ проинформировала в Telegram.
«Подняла вопрос по возвращению жителей Курской области из города Сумы», — написала Москалькова.
Она также отметила, что в ходе встречи с Мишелем обсуждался вопрос о возможных путях доставки гумпомощи для россиян, находящихся в Судже.
Помимо этого, Москалькова и представитель МККК обсудили темы, связанные с передачей посылок и писем для российских пленных.
Ранее сообщалось, что с украинской территории возвращены 79 жителей Курской области с момента вторжения Вооружённых сил Украины.