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Ермак: Киев подпишет сделку по полезным ископаемым, когда США сочтут удобным

В офисе Зеленского заявили о готовности подписать сделку по полезным ископаемым в удобное для Вашингтона время.

Источник: Комсомольская правда

Киев готов подписать соглашение по полезным ископаемым в любое удобное для США время. Об этом заявили в офисе Зеленского.

«Когда определит для себя удобным американская сторона, наши партнеры, тогда это соглашение и будет подписано», — сказал глава офиса Андрей Ермак во время брифинга после переговоров делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия).

Украинский чиновник добавил, что Киев уже определил лиц, которые должны поставить свои подписи под документом.

Напомним, в заявлении сторон по итогам переговоров в Джидде было сказано, что Соединенные Штаты и Украина договорились как можно скорее заключить соглашение по передаче редкоземельных ископаемых.

При этом американские СМИ считают, что соглашение с США по редкоземельным ископаемым навряд ли принесет пользу Украине, так как эта сделка не подразумевает обмена разведывательными данными.