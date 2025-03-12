Ермак: Киев подпишет сделку по полезным ископаемым, когда США сочтут удобным

Киев готов подписать соглашение по полезным ископаемым в любое удобное для США время. Об этом заявили в офисе Зеленского.
«Когда определит для себя удобным американская сторона, наши партнеры, тогда это соглашение и будет подписано», — сказал глава офиса Андрей Ермак во время брифинга после переговоров делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия).
Украинский чиновник добавил, что Киев уже определил лиц, которые должны поставить свои подписи под документом.
Напомним, в заявлении сторон по итогам переговоров в Джидде было сказано, что Соединенные Штаты и Украина договорились как можно скорее заключить соглашение по передаче редкоземельных ископаемых.
При этом американские СМИ считают, что соглашение с США по редкоземельным ископаемым навряд ли принесет пользу Украине, так как эта сделка не подразумевает обмена разведывательными данными.