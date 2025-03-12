Российским ветеранам предлагают выделять по гектару земли

Идея расширить программу Дальневосточного гектара на другие районы России (кроме Московской и Петербургской агломераций) для участников специальной военной операции и их родственников принадлежит полпреду президента на Дальнем Востоке, вице-премьеру Юрию Трутневу. По данным телеканала, российский президент поддержал это предложение.