В Днепропетровске на фоне тревоги с воздуха прогремела серия взрывов

Три серии взрывов произошли в ночь на среду в Днепропетровске, информирует «Страна.ua».
«Новые взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В регионе звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 19:44 мск вторника.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак проинформировал, что после взрывов начался пожар на объекте инфраструктуры.
«Горит объект инфраструктуры», — написал он в Telegram.
Кроме того, взрывы прогремели в Сумах и Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Одессе в результате взрывов повреждения получил объект энергетики.