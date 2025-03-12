Киев выразил готовность к немедленному 30-дневному прекращению огня

В то же время профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил недоумение по поводу того, что делегация Вашингтона обсуждала прекращение огня с делегацией Киева, а не с Россией и указал президенту США Дональду Трампу на то, что прекращение огня как шаг к урегулированию конфликта предлагают, как правило, вначале сильной стороне, и только после ее согласия преподносят инициативу слабой стороне.