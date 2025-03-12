Киев выразил готовность к немедленному 30-дневному прекращению огня

Украина готова принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне конфликта. Об этом сказано в итоговом заявлении представителей делегаций США и Украины, которое было обнародовано после прошедших в Саудовской Аравии переговоров.
«Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон», — сказано в документе.
При этом в заявлении подчеркивается, что должно быть получено согласие на прекращение боевых действий также и со стороны Российской Федерации.
После обнародования данного заявления Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором назвал позитивным предложение США о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения и заявил, что Украина готова сделать такой шаг.
«Было предложение именно американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Украина воспринимает это предложение, мы считаем это позитивным, мы готовы сделать такой шаг», — сказал Зеленский.
При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что 30-дневное прекращение огня не означает заморозки конфликта на Украине, а будет считаться только шагом к началу процесса его завершения.
Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку инициативе о 30-дневном перемирии на Украине.
В то же время профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил недоумение по поводу того, что делегация Вашингтона обсуждала прекращение огня с делегацией Киева, а не с Россией и указал президенту США Дональду Трампу на то, что прекращение огня как шаг к урегулированию конфликта предлагают, как правило, вначале сильной стороне, и только после ее согласия преподносят инициативу слабой стороне.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт продолжится, если Россию не удастся убедить в прекращении огня.