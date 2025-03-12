«Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта — лукавство. Ситуация для режима Зеленского и его боевиков из ВСУ складывается катастрофическая, украинская группировка в приграничной части Курской области близка к окружению. Вот именно поэтому Зеленский и захотел срочно перемирия», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.