В Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов…», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрыв прогремел в Харькове.
В Киеве, Киевской и Харьковской областях звучит тревога с воздуха.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены также включены в десяти украинских регионах. В частности, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске.