Дубинский: без подписи под документом заявления Украины о мире ничего не значат

Дубинский напомнил, что Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах в Джидде, — это не глава Министерства иностранных дел Украины. Также он не является представителем Рады или же верховным главнокомандующим. Соответственно, он не имеет юридического права подписывать международные соглашения, тем более о наступлении перемирия. Также в его полномочия не входит раздавать приказы боевикам ВСУ, подчеркнул Дубинский.