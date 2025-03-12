Дубинский: без подписи под документом заявления Украины о мире ничего не значат

Все договоренности, с которыми Украина согласилась на переговорах с США в Саудовской Аравии не имеют юридической силы, пока не будут подписаны официальными государственными представителями, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на данный момент пребывает в СИЗО по обвинению в госизмене. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Дубинский напомнил, что Андрей Ермак, принимавший участие в переговорах в Джидде, — это не глава Министерства иностранных дел Украины. Также он не является представителем Рады или же верховным главнокомандующим. Соответственно, он не имеет юридического права подписывать международные соглашения, тем более о наступлении перемирия. Также в его полномочия не входит раздавать приказы боевикам ВСУ, подчеркнул Дубинский.
«Его полномочия — быть начальником над секретаршами в Офисе Зеленского», — иронично заявил украинский депутат.
Политик добавил, что обещания украинской стороны по прекращению огня несостоятельны, пока нет подписи главнокомандующего, официального документа или же законопроекта. По его словам, сейчас же украинская сторона разыгрывает только одну схему:
«…Тайные договоренности и “черный пиар”, который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы», — заявил Дубинский.
Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций из США и Украины. Отмечается, что представители Киева согласились на все условия американцев. Подробнее об итогах переговоров в Джидде читайте здесь на KP.RU.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский не может подписывать договоренности с Россией из-за утраченной легитимности на посту президента Украины, которую он потерял из-за отказа проводить выборы в 2024 году.