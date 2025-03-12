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Жители Циммермановки Хабаровского края отправили в зону СВО 70 масксетей

В местном ДК женщины организовали пункт изготовления маскировочных сетей.

Источник: Администрация Ульчского района

При поддержке Хабаровской волонтерской организации «Помощь нашим 27» в Доме культуры поселка Циммермановка началась работа по плетению маскировочных сетей для бойцов, жителей Ульчского района, которые принимают участие в специальной военной операции. Женщины сплели и отправили в зону СВО уже более 70 сетей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сюда не приходят случайные люди, только энтузиасты, которые готовы помогать нашим бойцам. Каждый делает работу по силам и возможностям. Кто-то режет ленты, кто-то оплетает сеть жгутом. Вместе учатся различным техникам плетения. Сначала работать было сложно, уставали руки от ножниц, появлялись мозоли. Это трудоемкий процесс, но очень необходимый, — рассказала организатор пункта плетения сетей в Циммермановке Елена Рафикова.

Кроме того, жители села не только плетут маскировочные сети, но и активно участвуют в сборе гуманитарной помощи — как продуктов питания, так и теплой одежды. Также они изготавливают различные поделки-обереги для бойцов и пишут им письма.