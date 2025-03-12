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Шеремет: РФ не позволит себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

ВСУ атаковали российские мирные города с помощью беспилотников.

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что Российская Федерация не позволит ввести себя в заблуждение в прекращении конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в продолжении украинского конфликта.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Депутат ГД отметил, что Вооружённые силы Украины за «считанные часы» до начала обсуждения мирных инициатив атаковали российские мирные города с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Со стороны эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну», — заявил он.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине.