Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что Российская Федерация не позволит ввести себя в заблуждение в прекращении конфликта на Украине.
Он подчеркнул, что РФ не заинтересована в продолжении украинского конфликта.
«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
Депутат ГД отметил, что Вооружённые силы Украины за «считанные часы» до начала обсуждения мирных инициатив атаковали российские мирные города с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Со стороны эта массированная террористическая воздушная атака и сами переговоры смотрятся как звенья одной цепи в попытке шантажировать и запугивать нашу страну», — заявил он.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев лукавит, говоря о перемирии и завершении конфликта на Украине.