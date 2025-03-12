Военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Александр Шурко из Баяндаевского района Приангарья погиб в зоне СВО. С военнослужащим простились накануне, 11 марта, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» (12+) мэр МО Анатолий Табинаев, Александр Владимирович родился 7 августа 1992 года в селе Тургеневка. Окончил среднюю школу и работал в местном фермерском хозяйстве.
Мужчина подписал контракт с минобороны в ноябре 2023 года и отправился в зону проведения СВО. За время службы был награждён знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Александр Шурко пал при выполнении боевого задания.