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Военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Мужчина пал во время выполнения боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Александр Шурко из Баяндаевского района Приангарья погиб в зоне СВО. С военнослужащим простились накануне, 11 марта, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» (12+) мэр МО Анатолий Табинаев, Александр Владимирович родился 7 августа 1992 года в селе Тургеневка. Окончил среднюю школу и работал в местном фермерском хозяйстве.

Мужчина подписал контракт с минобороны в ноябре 2023 года и отправился в зону проведения СВО. За время службы был награждён знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Александр Шурко пал при выполнении боевого задания.