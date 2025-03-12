В Киеве и Харькове на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве и Харькове в ночь на среду 12 марта. Об этом информируют украинские СМИ.
Так, телеканал «Общественное» сообщает о взрыве в Шевченковском районе Киева. Также сообщается о взрыве в Харькове. Уточняется, что в обоих городах на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
При этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о срабатывании систем ПВО в Киеве.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне в Одессе из-за серии взрывов началось возгорание резервуара с горючим. О пожаре во вторник, 11 марта сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Сообщалось, что на место возгорания направили большое число пожарных.