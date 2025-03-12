Гвардии ефрейтор Сергей Сердюк из Тулунского района погиб в зоне СВО

Гвардии ефрейтор Сергей Сердюк из Тулунского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.
Герой родился в поселке Ермаки, учился в Афанасьевской средней школе, затем поступил в среднее профессионально-техническое училище. В мае 1995 был призван в армию, служил механиком-водителем. «За ленточку» отправился по контракту.
— 25 февраля 2025, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Авдеевка, верный военной присяге, проявив стойкость, гвардии ефрейтор Сергей Сердюк погиб. За проявленные храбрость и отвагу представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно), — рассказывает Александр Тюков.
Бойца проводят в последний путь 13 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Александр Шурко из Баяндаевского района погиб в зоне СВО.