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Гвардии ефрейтор Сергей Сердюк из Тулунского района погиб в зоне СВО

Мужчина представлен к награждению Орденом Мужества.

Источник: Reuters

Гвардии ефрейтор Сергей Сердюк из Тулунского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.

Герой родился в поселке Ермаки, учился в Афанасьевской средней школе, затем поступил в среднее профессионально-техническое училище. В мае 1995 был призван в армию, служил механиком-водителем. «За ленточку» отправился по контракту.

— 25 февраля 2025, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Авдеевка, верный военной присяге, проявив стойкость, гвардии ефрейтор Сергей Сердюк погиб. За проявленные храбрость и отвагу представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно), — рассказывает Александр Тюков.

Бойца проводят в последний путь 13 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Александр Шурко из Баяндаевского района погиб в зоне СВО.