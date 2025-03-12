В Судже идут бои, для полного освобождения города нужно 2−3 дня

Российские военные ведут бои на территории Суджи в Курской области, выдавливая ВСУ в сторону границы с Украиной. Это самый большой населенный пункт и единственный город, оказавшийся под контролем ВСУ после атаки на российский регион 6 августа.
По словам источников aif.ru, российские военные заняли около 40% территории райцентра, в том числе промышленный район на востоке, где находится несколько заводов. Суджа может быть освобождена полностью уже до конца этой недели. После этого будет проводиться зачистка, так как отбившиеся от отрядов солдаты ВСУ могут прятаться по подвалам или переодеваться в гражданскую одежду, рассказали эксперты.
Что сейчас происходит в Судже.
Ситуация в Судже обновляется каждый час, поэтому точные данные о текущей обстановке остаются ограниченными. Об этом сообщил источник aif.ru, находящийся в непосредственной близости от города.
«Информация сейчас обновляется каждый час, потому мы не можем точно сказать, что, где и как происходит», — сообщил собеседник.
По словам источников военного эксперта, полковника Геннадия Алехина под российским контролем находится пока только около половины города.
"По сообщениям моих источников понадобится где-то 2−3 дня на полное освобождение Суджи в административных границах города. ВС РФ контролирует около 40% территории населенного пункта, бои идут в городской черте. ВСУ действуют мелкими, разрозненными группами, — сказал Геннадий Алехин в комментарии aif.ru.
Курский военный волонтер Роман Алехин (однофамилец) также считает, что освобождение Суджи может произойти в самое ближайшее время. «До конца недели — это реально. Хотя это может произойти и завтра-послезавтра», — сказал он, добавив, что сейчас в Сети появляется слишком много «фантазийной» информации о ситуации в Судже. Некоторые эксперты уже успели заявить о полном взятии города.
В российских Telegram-каналах появляются видео и фото пока только из восточной части населенного пункта. По словам Алехина, там находится несколько заводов, однако, этот участок нельзя сравнивать с большими промышленными зонами Донбасса.
Что ждет отряды ВСУ, оставшиеся в Судже.
В понедельник 10 марта главком ВСУ Александр Сырский фактически признал отступление группировки украинских военных в Курской области.
«Подразделения осуществляют меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — вынужден был заявить украинский генерал на фоне новостей об успешном броске ВС РФ по подземной газовой трубе.
У Вооруженных сил Украины нет надежных рубежей обороны в российском регионе, отмечает полковник Алехин.
«Никаких заранее подготовленных позиций нет. Сейчас их главная задача — выйти из Суджи. А куда им выходить? Только в сторону Сумской области», — сказал Геннадий Алехин.
Курский военный волонтер Роман Алехин отмечал в комментарии aif.ru, что боевики группировки ВСУ покидают Суджу небольшими группами.
«Противник начал бежать из Суджи, как только российские бойцы вышли из трубы и начали штурмовать опорники. И все эти дни украинские военные бежали в сторону Сумской области. Каждый день фиксируются группы по 10−20 драпающих украинских военнослужащих», — отметил Алехин.
По словам его однофамильца, военного эксперта Геннадия Алехина, российские бойцы не настроены проявлять снисхождение к тем, кто продолжает сопротивляться.
«Мне рассказывали и добровольцы, и контрактники, что будут брать в плен только тех, кто сразу поднимает руки. Если начнут сопротивляться — уничтожать без всякой жалости. Бои идут на нашей земле», — отмечает эксперт. Тем не менее, по словам источников военного, ВС РФ ежедневно берет в районе Суджи десятки пленных. За последние сутки таковых набралось около 40 человек. Полковник Алехин допускает, что одиночные солдаты ВСУ останутся в Судже и после перехода населенного пункта под контроль ВС РФ — украинские военные могут пытаться прятаться в подвалах и выдавать себя за гражданских.
Что будет после освобождения Суджи.
Возвращение города под контроль России станет переломным этапом всей Курской операции ВСУ. Итогом могут оказаться еще большие территориальные потери Украины.
«У меня нет планов нашего Генштаба, что планируется — мне не известно. Опираясь на личное мнение, могу сказать, что развитием этого успеха стали бы дальнейшие наши наступательные действия на территории Сумской области. Это позволило бы создать прочную санитарную зону вокруг приграничных территорий РФ», — сказал Геннадий Алехин.
Жители освобожденных от ВСУ за последние дни населенных пунктов курского приграничья не могут сдержать слез, рассказал aif.ru волонтер Роман Алехин.
«Местные жители плачут от счастья. Очень ждали», — поделился военный волонтер.
Украинские военные захватили Суджу в середине августа 2024 года.