В Судже идут бои, для полного освобождения города нужно 2−3 дня

«Мне рассказывали и добровольцы, и контрактники, что будут брать в плен только тех, кто сразу поднимает руки. Если начнут сопротивляться — уничтожать без всякой жалости. Бои идут на нашей земле», — отмечает эксперт. Тем не менее, по словам источников военного, ВС РФ ежедневно берет в районе Суджи десятки пленных. За последние сутки таковых набралось около 40 человек. Полковник Алехин допускает, что одиночные солдаты ВСУ останутся в Судже и после перехода населенного пункта под контроль ВС РФ — украинские военные могут пытаться прятаться в подвалах и выдавать себя за гражданских.