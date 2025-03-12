Боец ВС РФ Сухой закрыл мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ и погиб

Боец российских ВС погиб, закрыв собой женщину с грудным ребенком от обстрела с дрона ВСУ в селе Шевченко в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженку из села Шевченко.
Женщина рассказала, что российский военный Виталий с позывным «Сухой» несколько раз приходил к ним в дом после того, как войска РФ освободили село. Мужчина приносил ребенку гостинцы, шоколадки и батончики и рассказывал, что у него самого скоро должна родиться дочь. В один из его визитов ВСУ начали обстреливать домовладение с тяжелого дрона «Баба-Яга».
«Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у нее», — рассказала жительница Шевченко.
По словам женщины, Виталий «Сухой» закрыл собой от обстрела ее дочь и внучку, которой на тот момент было полтора года. Российский военнослужащий при этом погиб.
Напомним, российские войска освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике в январе 2025 года.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли супружескую пару в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР).