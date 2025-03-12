Боец ВС РФ Сухой закрыл мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ и погиб

Женщина рассказала, что российский военный Виталий с позывным «Сухой» несколько раз приходил к ним в дом после того, как войска РФ освободили село. Мужчина приносил ребенку гостинцы, шоколадки и батончики и рассказывал, что у него самого скоро должна родиться дочь. В один из его визитов ВСУ начали обстреливать домовладение с тяжелого дрона «Баба-Яга».