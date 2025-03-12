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Помощник красноярского депутата погиб в зоне СВО

Не стало Евгения Балакирева, общественного помощника депутата Заксобрания Алексея Бойкова.

Источник: Соцсети

Помощник депутата Заксобрания Красноярского края Алексея Бойкова погиб на СВО. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

В Курской области погиб общественный помощник депутата Евгений Балакирев. Это была его третья командировка в зону СВО, несмотря на полученные ранения.

11 марта пришли известия о том, что бойца не стало.

«Запомним его как человека большого масштаба и действия. Вечная память герою. Семье — сил пережить это горе», — написал Алексей Бойков.

Тело бойца привезут в Красноярск. Его супруга собирает необходимые документы.