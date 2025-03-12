Российское оружие разрушает технику ВСУ даже в укрытиях: в США рассказали о новинке в зоне СВО

Напомним, FPV-дроны на оптоволокне, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.