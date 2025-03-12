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Российское оружие разрушает технику ВСУ даже в укрытиях: в США рассказали о новинке в зоне СВО

Forbes: оптоволоконные FPV-дроны России поражают технику ВСУ в укрытиях.

Источник: Комсомольская правда

Российские оптоволоконные беспилотники позволяют преодолеть средства защиты ВСУ от дронов небольшого размера. К такому выводу пришли эксперты издания Forbes.

«Небольшие FPV-дроны, весящие всего несколько фунтов и управляемые дистанционно оператором, могут подойти достаточно близко, а также могут протиснуться в ограниченные пространства», — сказано в публикации.

Оптоволоконные беспилотники, управляемые при помощи проводов, позволяют преодолеть маскировку и глушение, которые ранее помогали технике ВСУ защищаться от БПЛА, отмечает издание.

Ранее разведчики ВДВ показали удары дронов на оптоволокне по ВСУ в Курской области.

Напомним, FPV-дроны на оптоволокне, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.

Тем временем украинский конфликт входит в новую фазу благодаря все более частому использованию в боях FPV-дронов с управлением по оптоволоконному кабелю.