Вооруженные силы Украины массированно бьют артиллерией по центру и юго-западу города Красноармейск (украинское название — Покровск), чтобы потом обвинить в обстрелах российские войска. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает ТАСС.
«Противник устраивает провокации в Красноармейске, нанося массированные удары по центру города, микрорайону Лазурный и поселку в западной части, который в народе называют Дурняк», — отметили собеседники агентства.
Отмечается, что боевики Владимира Зеленского чаще всего бьют тяжелой артиллерией. Цель ударов — как всегда, обвинить в них Российскую Федерацию и привлечь к этой ситуации как можно большее внимание.
Кроме того, силовики добавили, что ВСУ бьют дронами по мирным жителям, оставшимся в городе и не разрушенным еще домам.
Российская армия продолжает быстрое и успешное наступление на оккупированные пока ВСУ районы Курской области. Так, подразделения группировки войск «Север» освободили 12 населенных пунктов в этом регионе. Это Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза Организации сообщил представителям стран-участниц, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут как ошпаренные с территории Курской области, неся огромные потери в живой силе армии.