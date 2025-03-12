Ночью над акваторией Черного моря уничтожено пять БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что всего дежурными средствами ПВО сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Еще 12 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и по одному над территориями Калужской области и Республики Крым.
Напомним, в ночь на 8 марта над Краснодарским краем средствами ПВО уничтожены 26 БПЛА ВСУ. Всего дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 31 беспилотный летательный аппарат.
Ранее мы писали, из-за массированной атаки БПЛА на Москву 11 марта в аэропорту Сочи задержали несколько рейсов. Ограничения были введены на работу и других аэропортов столицы: Шереметьево, Жуковский и Домодедово.