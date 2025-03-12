Ночью над акваторией Черного моря уничтожено пять БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что всего дежурными средствами ПВО сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Еще 12 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и по одному над территориями Калужской области и Республики Крым.