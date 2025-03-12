В Башкирии в 2025 году на лечение участников СВО направят 100 млн рублей.

В настоящее время участники СВО и их родственники проходят лечение в 15 санаториях Башкирии. Стоимость путёвки, финансируемой из бюджета республики, составляет 60 200 рублей за 14 дней и 30 100 рублей за 7 дней лечения. Бюджетные расходы на санаторно-курортное лечение увеличились с 82,2 млн рублей в 2023 году до 128 млн рублей в 2024 году, то есть рост составил 36%.