В Башкирии в 2025 году на лечение участников СВО направят 100 млн рублей.

В Башкирии 5911 участников СВО и членов их семей получили санаторно-курортное лечение. В 2025 году планируется выделение 100 млн рублей, что даст возможность обеспечить восстановительное лечение более 2,5 тысяч участников спецоперации, сообщает правительство республики.
По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской, республика стала одним из первых регионов, наряду с Краснодарским краем, Московской, Кемеровской, Кировской и Воронежской областями, где начали реализовывать программы реабилитации военнослужащих и оздоровления их семей.
«При этом республика лидирует по количеству санаторно-курортных организаций, принимающих участников СВО. Все наши санатории активно участвуют в оказании помощи: обеспечивают питьевой водой, направляют гуманитарную помощь, оборудуют пункты временного размещения», — сказала Наталья Полянская.
В настоящее время участники СВО и их родственники проходят лечение в 15 санаториях Башкирии. Стоимость путёвки, финансируемой из бюджета республики, составляет 60 200 рублей за 14 дней и 30 100 рублей за 7 дней лечения. Бюджетные расходы на санаторно-курортное лечение увеличились с 82,2 млн рублей в 2023 году до 128 млн рублей в 2024 году, то есть рост составил 36%.
По поручению Главы республики Радия Хабирова, после встречи в Белокатайском районе с семьями погибших участников СВО, министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ подготовило проект распоряжения, расширяющий категорию получателей санаторно-курортного лечения. Теперь право на лечение получат и лица, признанные фактическими воспитателями, опекунами или попечителями участников СВО, включая погибших или пропавших без вести. Проект находится на согласовании в администрации Главы РБ.
Санатории регулярно отслеживают количество обращений, своевременность их рассмотрения и однократность оказания услуг. Для бронирования путёвки участнику СВО или члену семьи погибшего военнослужащего необходимо самостоятельно выбрать санаторий и оформить заявку. Контактные данные санаториев размещены на главной странице сайта минземимущества РБ и в аккаунтах социальных сетей министерства, а также в аккаунтах соцсетей ЦУРа и в информационных ресурсах филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии.
Важным нововведением стало упрощение процедуры оформления санаторно-курортной карты. Теперь её можно получить непосредственно в выбранной здравнице, что позволяет участникам СВО избежать лишних бюрократических процедур и сэкономить время. Это сделано для того, чтобы бойцы могли комфортно и без лишних усилий пройти необходимые обследования и оформить документы на месте, отметили в правительстве.
Добавим, в Башкирии медицинская помощь оказана 71435 участникам специальной военной операции и членам их семей, сообщал ранее «Башинформ».