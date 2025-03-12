Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT публикует репортаж из трубы в Судже, где проводилась операция «Поток»

В результате уникальной операции «Поток» 800 военных ВС России неожиданно для ВСУ вышли в их тыл в Судже: RT публикует репортаж военкора Саргона Хадая из той самой трубы диаметром 1,5 м.

Источник: РИА "Новости"

«Путь состоит из пяти точек, в сумме 11 км. В некоторых точках не хватало воздуха… Мы вышли из-под земли и начали занимать ближайшие дома, сразу же зачищать, где находили, противника», — рассказал RT один из военных.

Российские военные к настоящему времени закрепились в кварталах города, где сейчас продолжаются бои.

По словам бойцов, ВСУ чувствуют себя неуверенно, в их рядах паника. А благодаря занесённым в тыл украинских сил средствам РЭБ у них не осталось связи с командованием.

Ранее RT опубликовал кадры, которые не вошли в сюжет военкора Влада Андрицы о суперсекретной операции «Поток». Бойцы рассказали, что гордятся своими сослуживцами, которые смогли преодолеть 15 км по газовой трубе. Благодаря этой операции российские военнослужащие вышли в тыл противника возле населённого пункта Кубаткин.