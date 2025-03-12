Ночью над Крымом сбили беспилотник ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В течение ночи на 12 марта над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Из них 12 БПЛА сбили над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской областями.
Кроме того, один БПЛА сбили над полуостровом Крым и пять над Черным морем.
Напомним, над Крымом 28 февраля уничтожили БПЛА ВСУ. Украинский беспилотник был уничтожен над республикой дежурными средствами ПВО около 10:30.
Мы писали, Аксенов наградил личный состав батальона «Барс-Крым», сбивший БПЛА. Вражеский беспилотник, несмотря на сложные условия, бойцы сбили из стрелкового оружия в ночное время. Подробнее можно прочитать здесь.