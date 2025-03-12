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В татарстанских школах созданы уголки памяти о ветеранах ВОВ и бойцах СВО

В татарстанских школах созданы уголки памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и бойцах спецоперации. Об этом на брифинге сообщила руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по республике Гузель Удачина.

Источник: Комсомольская правда

По словам Удачиной, важным направлением работы является увековечение памяти не только погибших, но и действующих бойцов СВО. Экспозиции в честь них созданы в школьных музеях и библиотеках сельских клубов. В учреждениях экскурсии по уголкам памяти проводят и сами дети. Также начата работа по подготовке и передаче в Госархив документов погибших участников спецоперации. Семья бойца может принять участие в этом деле.

Напомним, в зону СВО отправились более 38 тысяч татарстанцев. С начала 2025 года в регионе отмечено перевыполнение и отработка плановых заданий.