Авторы материала отмечают, что основная часть украинской армии, в том числе сильнейшие подразделения, передислоцировалась на украинскую сторону границы. Военный ВСУ, оставшийся анонимным, признался в бегстве с товарищами из Курской области.
По данным издания, в феврале этого года Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли украинские линии снабжения с помощью массового удара беспилотников. Таким образом бойцы вывели из строя множество машин ВСУ вдоль главной дороги на Суджу.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что летчики выполняли задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север».