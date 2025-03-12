Forbes сообщил о бегстве подразделений ВСУ из Курской области

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. В ведомстве уточнили, что летчики выполняли задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север».